Helmut Marko nagyon nem örül annak, hogy Lewis Hamilton gyakorlatilag megfosztotta Alexander Albont egy dobogós helyezéstől. Ismét.

Az esetért Hamilton 5 másodperces büntetést kapott, ami valóban büntetés volt számára, mert emiatt második helyett csak negyedik lett az Osztrák Nagydíjon. Marko szerint azonban ez túl kevés büntetés volt.

“Ha valaki hibás és csak öt másodpercet kap érte, amivel még pontszerző marad, akkor az a pár pont, amit veszített, nem teljesen fair, szerintem” – mondta Marko az ORF-nek.

“Hasonló volt a helyzet Brazíliában is tavaly. Az is a második helyért ment. Hamilton akkor is nekiütközött Albonnak.”

Marko szerint az FIA-nak teljesen át kellene dolgoznia a büntetések kiosztásának rendszerét.

Arra a kérdésre, hogy szerinte szigorúbb büntetés járna-e Hamiltonnak, Marko így felelt: “Igen. Lewis lehet második, vagy negyedik, de mi a különbség? Teljesen tönkretette a versenyünket.”