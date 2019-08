A Williams pilótája, Robert Kubica elmesélte, hogy csapattársa, George Russell tempóját úgy is megpróbálta tartani, hogy a brit beállításait használja, de csak rosszabb lett minden.

Russell a legutóbbi Magyar Nagydíjon remekelt, erőből vert meg a futamon egy Alfa Romeot és egy Racing Pointot. Kubica nem tudta tartani vele a lépést, utolsóként ért célba. A lengyelt meg is kérdezték, lehet-e, hogy a lemaradása az eltérő beállítások miatt van, de ő elmondta az Eleven Sportsnak, hogy megpróbálta csapattársa beállításait, és csak lassabb lett velük.

„A saját utunkat követjük. Amikor kipróbáltam George beállításait, még lassabb lettem. Szimplán máshogy érzi az autót. Boldog volt, szóval remélem, ha egy nap én is hasonlóan érzem majd magam az autóban, én is boldog leszek. Most olyan, mintha két különböző ételt ennénk. Az egyik étteremből érkezik, a másikat meg én készítem. És nem vagyok jó szakács!”